كيسنجر يحذر من بوادر حرب عالمية بين أمريكا والصين

حذر وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر، من حرب عالمية محتملة، طرفاها الرئيسيان الولايات المتحدة والصين.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن كيسنجر، قوله إن المهم الآن في السياسات العريضة للبلدين، هو وضع حدود للمواجهة.

وأضاف أن "ذلك هو السبيل أمام عدم تكرار الحرب العالمية الأولى اليوم".

وأوضح أن "ما يحصل اليوم أشبه بحرب عالمية باردة بين البلدين"، مشيرا إلى أنه يخشى أن تتطور هذه الحرب قريبا.

وأكد أن هناك مشكلة لدى واشنطن، وهي ترسيخ قناعة أن الولايات المتحدة هي المهيمنة على العالم لوحدها، وهي قناعة يجب تغييرها، بحسب قوله.

وليست هذه المرة الأولى التي يحذر فيها كيسنجر من صراع محتمل بين البلدين.

يشار أيضا إلى أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، كان أعلن في يوليو الماضي أن بكين ستتخذ إجراءات حازمة وحاسمة ضد واشنطن إذا تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشكلت مسألة إغلاق القنصليات والتضييق على البعثات الدبلوماسية آخر أشكال الحرب الباردة بين البلدين.