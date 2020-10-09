أرمينيا: اجتماع موسكو الثلاثي حول قره باغ يبحث وقف إطلاق النار وقضايا إنسانية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية، آنا نغداليان، اليوم الجمعة، أن اجتماع وزراء خارجية أرمينيا وروسيا وأذربيجان في موسكو اليوم، 9 تشرين الأول/ أكتوبر، سيتناول بشكل حصري وقف الأعمال القتالية في قره باغ والقضايا الإنسانية.

وقالت نغداليان، لوكالة " سبوتنيك ": "وزير الخارجية الأرميني يتوجه إلى موسكو، حيث ستجرى مشاورات بين وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان وروسيا وتركز الأجندة بشكل حصري على وقف الأعمال القتالية والقضايا الإنسانية وتبادل الجثث [القتلى] وأسرى الحرب".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن المشاورات الثلاثية بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا على مستوى وزراء الخارجية ستعقد اليوم في موسكو.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء مشاورات في موسكو اليوم الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر، بشأن الوضع في ناغورني قره باغ، حسبما أفاد بيان للكرملين.

كما طالب أيضا بإنهاء الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، لأسباب إنسانية من أجل تبادل الجثث والأسرى.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما ويتبادل الجانبان الاتهامات بتأجيج الصراع.