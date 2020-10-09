تسجيل
10:37 GMT09 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    توقعات بخطاب للزعيم... كوريا الشمالية قد تفاجئ أمريكا بـ"سلاح مدمر" غدا

    © REUTERS / KCNA
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104250/82/1042508216_0:121:2362:1449_1200x675_80_0_0_480d81c20bede9b5e3b5bd1f25011b5d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202010091046779913-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D9%80%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-/

    أظهرت كوريا الشمالية إشارات تدل على الاستعداد للكشف عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، خلال العرض العسكري المتوقع تنظيمه غدًا السبت، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم.

    وقالت مصادر إن الزعيم "كيم جونغ-أون" قد يلقي خطابًا أيضًا خلال الحدث، مستشهدة بإشارات تفيد أن المحطة التلفزيونية الحكومية لكوريا الشمالية تستعد لبث مباشر لأول مرة منذ عام 2017.

    قال مسؤولون عسكريون في سيئول، اليوم الجمعة، إنه من المرجح أن تقيم كوريا الشمالية استعراضات عسكرية في نهاية هذا الأسبوع كما هو متوقع، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم.

    زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إلى كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، 19 سبتمبر/ أيلول 2018
    © AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
    كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها من سلاح استراتيجي جديد لجارتها الشمالية

    وقال مسؤول عسكري: "إن استعدادات الاستعراض العسكري في المرحلة النهائية، ومن المرجح أن تمضي كوريا الشمالية قدمًا كما هو متوقع على نطاق واسع".

    وأضاف المسؤول أن فرص كوريا الشمالية في إجراء اختبارات إطلاق لهذه الأسلحة النووية هذه المرة تبقى منخفضة، لكن السلطات تراقب عن كثب التحركات ذات الصلة بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.

    وقالت وزارة الوحدة، أمس الخميس، إن كوريا الشمالية قد تكشف عن أسلحة استراتيجية مطورة حديثا، مثل صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM)، خلال العرض العسكري المتوقع على نطاق واسع هذا الأسبوع في محاولة لتعزيز الوحدة الداخلية وسط الصعوبات الاقتصادية.

    وقالت الوزارة في تقرير للمراجعة البرلمانية إن الأسلحة الجديدة الأخرى التي قد تكشف عنها كوريا الشمالية، تشمل وحدة للنقل والنصب والقذف وصاروخا باليستيا يطلق من غواصة (SLBM). ومن المتوقع أن يقام العرض العسكري يوم السبت بمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم.

    نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
    © REUTERS / KIM HONG-JI
    نائب الرئيس الأمريكي: عصر "الصبر الاستراتيجي" مع كوريا الشمالية انتهى

    وكان وزير الدفاع، سوه ووك، قد قال خلال مراجعة برلمانية في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه من المتوقع أن تحشد كوريا الشمالية أسلحة استراتيجية في استعراض للقوة، كما أشارت وزارة الوحدة إلى أن الاستعراض المحتمل للأسلحة المُطوَّرة حديثًا سوف يهدف إلى تعزيز الوحدة الداخلية وسط الصعوبات الاقتصادية.

    وردًّا على سؤال النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم "كيم بيونغ-جو": "هل تعتقد أنَّ هناك احتمالًا أن تقوم كوريا الشمالية بعرض صاروخ باليستي عابر للقارات وصاروخ باليستي يطلق من الغواصات؟"، قال "يبدو أن كوريا الشمالية تستعد لأحداث مختلفة بما في ذلك الاستعراض العسكري، ونعنقد أنها ستستعرض قوتها باستخدام أسلحة استراتيجية في الاستعراض العسكري".

    وردا على سؤال حول تقييم الجيش لبناء كوريا الشمالية غواصةً جديدةً، أعرب الوزير عن اعتقاده أنها قادرة على حمل صواريخ باليستية تطلق من الغواصات أكثر من الغواصات الحالية التي يبلغ وزنها 2000 طن والتي يمكنها إطلاق صاروخ باليستي واحد.

    وأضاف "يُظهر تحليلنا أن كوريا الشمالية تواصل تطويرها إلى أشكال جديدة، لذلك نحن نراقب عن كثب الأنشطة ذات الصلة".

    حاملة الطائرات الأمريكية تيودور روزفلت
    © REUTERS / US Navy
    أمريكا وكوريا الجنوبية تتفقان على نقل أسلحة استراتيجية

    وفي الشهر الماضي، أنشأت كوريا الشمالية مُنشأً في جزيرة غير مأهولة في البحر الشرقي، يُفترض أنه يُستخدم كهدف لتجارب إطلاق الصواريخ، وفقًا للنائب البرلماني "يو جو-كيونغ" من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي.

    وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون" قد قال في رسالته بمناسبة العام الجديد إنه سيعرض "سلاحًا استراتيجيًّا جديدًا"، ووفقًا للخبراء والمراقبين، فيمكن أن يكون ذلك السلاح صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارات أو صاروخًا باليستيًّا يطلق من الغواصات.

    انظر أيضا:

    كوريا الشمالية تطلق حملة الـ"80 يوما"... ماذا تكشف مع بداية السنة الجديدة
    وسط تصاعد التوتر مع أمريكا... زعيم كوريا الشمالية يتعهد بدعمه الكامل للصين
    جريمة أثارت ضجة... كوريا الجنوبية تدعو الشمالية للتحقيق في "قتل مسؤول وحرق جثته"
    الكلمات الدلالية:
    كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أشخاص يرتدون الأزياء التقليدية يغنون ويرقصون خلال الاحتفال بـ “Irreechaa”، وهو بمثابة عيد الشكر لشعب أورومو على النعن والرحمة التي تلقوها على مدار العام الماضي، في أديس أبابا، إثيوبيا، في 3 أكتوبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    هيونداي الطائرة
    قريبا... سيارات "هيونداي" الطائرة
    إنفوجرافيك.. أخطر الدرونز الإيرانية.. سلاح مرعب في سماء الخليج
    أخطر "الدرونز" الإيرانية... سلاح مرعب في سماء الخليج
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك