رئيس وزراء أرمينيا يعلن استعداده لاستئناف عملية السلام مع باكو

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، قبل محادثات وقف إطلاق النار في موسكو، إن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات التي تتم بوساطة دولية مع أذربيجان لحل الصراع المستمر منذ عقود بشأن منطقة ناغورني قره باغ.