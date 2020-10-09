واصفا الاحتجاجات بـ"الثورة الثالثة"... رئيس قيرغيزستان السابق يؤكد عدم سعيه للسلطة

تحدث رئيس قيرغيزستان السابق، ألمازبيك أتامباييف، اليوم الجمعة، إلى أنصاره في تجمع حاشد في بشكيك، مؤكدا أنه لا يسعى للحصول على السلطة.

بشكيك، 9 أكتوبر - سبوتنيك . وقال أتامباييف : "لقد حاولوا إقناعي بالبقاء لولاية ثانية، بما في ذلك رؤساء الدول الأخرى .. وقمت بحملة لصالح شخص من جنوب البلاد حتى لا يكون هناك انقسام. أتامباييف لا يحتاج إلى الكرسي، إنه يتطلع إلى مستقبل الشعب، مستقبل أبنائي كل الشباب هم أبنائي وبناتي".

وأشار إلى أنهم يحاولون تطبيق مبدأ "فرّق تسد" على شعب قيرغيزستان، واصفا الاحتجاجات في البلاد بأنها "ثورة ثالثة".

وأكد أتامباييف أنه تم تحذيره من احتمال حدوث استفزازات خلال المسيرات يوم الجمعة، موضحاً أنه "إذا رأيتم مخمورًا، فهو محرض، كل من يخفى وجهه، فهو محرض، بل ويساعد بعض مسؤولي الأمن المجرمين أيضًا".

وأوضح أنه لم يتبرع بأموال لأنصاره، قائلاً: "يقولون إن أتامباييف يوزع أموالا، وخرجتي لتوي من السجن. وتم حظر حساباتي [المصرفية]، واقترضت زوجتي 500 سوم [7 دولارات] لإحضارها إلي".

وبعد خطاب أتامباييف، تحرك حشد من أنصاره نحو ساحة علاء تو. في الساحة القديمة، على بعد 300 متر من علاء تو، تواجد حوالي ألف من معارضيهم، من أنصار رئيس الوزراء الجديد، المعين من قبل البرلمان، صادر جاباروف.