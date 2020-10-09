إيران: ضغوط أمريكا القصوی تجسید لإرهاب الدولة

قال سفیر ومندوب إيران الدائم في منظمة الامم المتحدة، مجید تخت روانجي، إن الضغوط القصوی التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر تجسیدا لإرهاب الدولة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن السفير قوله إن بلاده "تدين بشدة الإرهاب بأي شكل كان سواء كان إرهاب دولة أو إرهاب اقتصادي أو طبي يفرض عن طريق الإجراءات القسرية أحادية الجانب، وذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الذي عقد حول موضوع الإرهاب.

وأضاف أنه "بغية اجتثاث جذور الإرهاب مرة واحدة وإلى الأبد، لا سبيل سوى استخدام القوة والنهج متعدد الجوانب والاطمئنان إلى التعاون والتنسيق الوثيق بين الجهات المعنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية".

وتابع مندوب إيران "مكافحة الإرهاب يجب كذلك أن تكون مطابقة لميثاق منظمة الأمم المتحدة واحترام القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية.

وأضاف "مبادئ الاستقلال ومساواة سيادة الدول وكذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يجب الالتزام بها تماما لأن من الضروري الاطمئنان إلى رد عالمي مؤثر في مكافحة الإرهاب".