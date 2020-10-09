واشنطن: يجب احترام الحريات الأساسية لجميع الإيرانيين

كتبت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية كيلي نايت كرافت، لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر، رحبت فيها بأخبار إطلاق سراح الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان، الصحفية نرجس محمدي.

كما دعت كرافت "النظام الإيراني" إلى إطلاق سراح جميع المسجونين ظلماً،على حد تعبيرها، مؤكدة أنه يجب احترام الحريات الأساسية لجميع الإيرانيين.

وجاء في التغريدة: "نرحب بأخبار إطلاق سراح الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان والصحفية نرجس محمدي. ندعو النظام الإيراني إلى إطلاق سراح جميع المسجونين ظلماً، بمن فيهم نسرين ستوده. يجب احترام الحريات الأساسية لجميع الإيرانيين".

We welcome the news that Iranian human rights activist & journalist Narges Mohammadi was set free. We call on the Iranian regime to now free all those unjustly imprisoned, incl Nasrin Sotoudeh. The fundamental freedoms of all Iranians must be respected. https://t.co/XJLMg58C92 — Ambassador Kelly Craft (@USAmbUN) October 8, 2020

​وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا، فرض الولايات المتحدة عقوبات على 18 بنكا إيرانيا، في سلسلة عقوبات جديدة تستهدف القطاع المالي لطهران.

وكشفت تقارير إعلامية، الشهر الماضي، عن نظر إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في فرض عقوبات على طهران، لفصل اقتصادها عن العالم الخارجي، مع بعض الاستثناءات، وذلك عبر استهداف أكثر من 10 بنوك وحظر القطاع المالي بأكمله.