من بينها 3 بلدان عربية... أمريكا تفرض رسوما جديدة على 18 دولة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها ستفرض رسوما جديدة على 18 دولة.

ففي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز بيزنس، قال ويلبور روس، وزير التجارة الأمريكي، إن الولايات المتحدة تفرض رسوما جديدة على منتجات صفائح ألمنيوم بقيمة 1.96 مليار دولار من 18 دولة، مبررا ذلك بأن "السلع تشهد حالة من الإغراق."

وقال روس إن التحرك يأتي بعد إقرار أولي بشأن الإغراق لكن الرسوم ستُفرض بشكل فوري على دول مثل البحرين وألمانيا.

وذكر أن الدول التي ستتأثر بالقرار أيضا هي البرازيل وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا وسلطنة عُمان ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.

وقال روس إن لجنة التجارة الدولية الأمريكية ستصدر قرارها النهائي في فبراير/ شباط 2021.

وبخصوص الصين، قال روس إنها ليست على القائمة، مضيفا أن الولايات المتحدة تفرض بالفعل رسوما على منتجات ألمنيوم من بكين، مما أدى إلى فائض طاقة صيني حل محل الإنتاج في دول أخرى وتمخض عن إغراق في الولايات المتحدة.

وعن معدل الرسوم قال: سيكون الأكبر بحق ألمانيا ليتراوح بين 52 بالمئة إلى 132 بالمئة وتليها البحرين.

وقال إن ارتفاع استهلاك الولايات المتحدة من منتجات محددة في ظل جائحة كورونا، مثل مركبات وقوارب الرحلات، أدى إلى زيادة أهمية تسعير لفائف الألمنيوم.