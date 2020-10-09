قائد بحرية الحرس الثوري: قوتنا في ذروة الجهوزية لمواجهة الاعداء

قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن القوة البحرية الإيرانية هي اليوم في ذروة الجهوزية والاستعداد لمواجهة الأعداء.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن "تنكسيري أشار إلى بطولات الشهيد نادر مهدوي الذي اسر ثم استشهد مع عدد من كوادر حرس الثورة الغسلامية في مواجهة مع القوات الأمريكية في الخليج الفارسي في 7 أكتوبر عام 1987".

وقال إن "الأمريكيين كانوا يسعون لمرافقة السفن التجارية لدول بالمنطقة وفي الوقت ذاته ضرب الأسطول التجاري والنفطي الإيراني في مياه الخليج الفارسي إلا أن الشهيد مهدوي والشهداء الذين كانوا بإمرته خلقوا ملحمة خالدة".

وأضاف "الأمريكيون تلقوا ضربة قوية من الشهيد مهدوي ورفاقه وكانوا يتحيون الفرص للتعويض عن ذلك لذا فقد هاجموا بعدد كبير من المروحيات مجموعة الزوارق الحربية الثلاثة للشهيد ورفاقه".

وقال الأدميرال تنكسيري إنه "في تلك المواجهة الحق الشهيد ورفاقه خسائر جسيمة بالأمريكيين من ضمنها إسقاط مروحية لهم".

وأشار إلى منجزات القوة البحرية للحرس الثوري حول التركيب بين قدرات القوتين البحرية والجوية خاصة في مجال الطائرات المسيرة.

وأضاف "القوة القتالية العالية المتوفرة لدى القوة البحرية للحرس الثوري نابعة من القدرات الذاتية والاعتماد على روح الثقة بالنفس لدى ابناء البلاد".