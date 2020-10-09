باكستان تحظر "تيك توك" بسبب المحتوى "غير الأخلاقي"

قالت هيئة الاتصالات الباكستانية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنها منعت تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي لفشله في تصفية المحتوى "غير الأخلاقي وغير اللائق".

وقال البيان الذي نشرته "رويترز": "في ضوء عدد الشكاوى من مختلف شرائح المجتمع ضد المحتوى غير الأخلاقي وغير اللائق على تطبيق مشاركة الفيديو "تيك توك"، أصدرت هيئة الاتصالات الباكستانية تعليمات بحظر التطبيق".

وأعلنت الهيئة أنها أبلغت تيك توك بأن الجهة التنظيمية مفتوحة للمشاركة، وستراجع قرارها وفقًا لآلية مرضية من "تيك توك" لتعديل المحتوى غير القانوني.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن عن حجب تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين في الولايات المتحدة، معتبرا أن التطبيقين يشكلان خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد حظرت هي الاخرى تحميل التطبيق الذي يستخدمه 19 مليون شخص على الأراضي الأمريكية لتبادل الرسائل النصية وعمليات الشراء والدفع وخدمات أخرى، وكذلك للتحويلات المالية.

وبررت وزارة التجارة قرارها بالقول إن "الحزب الشيوعي الصيني أثبت أن لديه الوسائل والنية لاستخدام هذين التطبيقين لتهديد الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية واقتصادها".

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وان بين، معلقا حول تطور الوضع بشأن "تيك توك"، بأن الصين تأمل أن تحترم الولايات المتحدة مبدأ المنافسة الشريفة.