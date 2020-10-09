نتنياهو يتصل هاتفيا بآبي أحمد… ماذا بحثا؟

اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هاتفيا، اليوم الجمعة، بنظيره الإثيوبي، آبي أحمد.

وأفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم الجمعة، بأن نتنياهو طلب من آبي أحمد جلب أو هجرة نحو 2000 من اليهود "الفلاشا" إلى إسرائيل، على الفور، ضمن حملة "لم الشمل" للمهاجرين اليهود من أصل إثيوبي.

שוחחתי כעת בטלפון עם ראש ממשלת אתיופיה, אביי אחמד, על כמה נושאים אזוריים. ראש ממשלת אתיופיה בירך אותנו על הסכמי השלום ההיסטוריים עם איחוד האמירויות ובחריין ואמר לי: ״הובלת מהלך היסטורי שרק בדורות הבאים יבינו את גודל המעשה ומלוא השלכותיו החיוביות״ pic.twitter.com/k09dnFcL0c — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 9, 2020

وذكرت القناة أن رئيس الوزراء الإثيوبي هنأ نظيره الإسرائيلي على اتفاقيات التطبيع التاريخية مع الإمارات والبحرين، بدعوى أن بنيامين نتنياهو قاد خطوة تاريخية لن تعلم مداها سوى الأجيال القادمة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنه لا مانع لديه من هجرة اليهود الإثيوبيين، بزعم أن هذا يرمز إلى الروابط الخاصة بين الشعبين، الإثيوبي والإسرائيلي.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن الجانبين ناقشا إمكانية تعميق التعاون الزراعي والمساعدات الإسرائيلية لإثيوبيا.