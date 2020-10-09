علييف يعطي "الفرصة الأخيرة" ليريفان للعودة إلى المفاوضات بشأن قره باغ

قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إن القوات المسلحة الأذربيجانية تعزز مواقعها، وأن المعارك تجري على جميع الاتجاهات، معلنا إعطاء الجانب الأرميني آخر فرصة للعودة إلى التفاوض حول قره باغ.

باكو - سبوتنيك. وقال علييف في كلمته للشعب الأذربيجاني: "قلنا مرارا إن طريقة خلاصهم (أرمينيا) هي انسحاب القوات. تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، لن نقبل بالاحتلال. لقد قلت هذا مرارا".

وأضاف علييف: "المعارك تدور في جميع الاتجاهات اليوم، القوات المسلحة الأذربيجانية تعزز مواقعها. سنرغم المحتلين على السلام. لقد أريناهم أننا من ينتصر في أرض المعركة وعلى طاولة المفاوضات. لقد رأوا قوتنا عزيمتنا. لا توجد قوة تستطيع أن تنحينا عن الطريق القويم. لا توجد دولة تستطيع أن تؤثر على إرادتنا... نعطيهم آخر فرصة، اسحبوا قواتكم وعودوا إلى المفاوضات والتزموا بواجباتكم".

كما أكد الرئيس الأذربيجاني أنه لا يتفق مع الأفكار القائلة بأن نزاع قره باغ ليس له حل عسكري، وأضاف: "باكو ستعيد الإقليم".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما ويتبادل الجانبان الاتهامات بتأجيج الصراع.