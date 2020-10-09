بينهم فرنسية... متشددون يطلقون سراح 4 رهائن في مالي

يأتي إطلاق سراح الرهائن بعد بضعة أيام حافلة بالتوتر مع ظهور تقارير تفيد بأن سلطات مالي أفرجت عن عشرات الأشخاص المشتبه بأنهم من المتشددين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأصدرت الرئاسة المالية بيانا نشرته وكالة "رويتر" جاء فيه: "الأشخاص الذين كانوا رهائن في السابق هم في طريقهم إلى باماكو". مضيفة أن إطلاق سراح الرهائن جاء بفضل جهود الأجهزة الأمنية في مالي والشركاء الدوليين.

وكان مسلحون قد اختطفوا "سيسي"، وهو سياسي مشهور شغل منصب وزير المالية في تسعينيات القرن الماضي، أثناء حملته في إقليم تمبكتو شمال البلاد في مارس/ آذار.

كما اختطفوا بيترونين، التي كانت تدير مؤسسة خيرية للأطفال الأيتام ومن يعانون من سوء التغذية، قرب مدينة جاو شمال البلاد أواخر عام 2016.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر "صوفي بيترونين حرة طليقة. احتجزت رهينة لقرابة أربع سنوات في مالي، وإطلاق سراحها يشعرنا براحة كبيرة".

أما الرهينتان الإيطاليتان فهما بيير لويجي ماكالي، وهو كاهن ومبشر اختطف في سبتمبر/ أيلول عام 2018 في النيجر، بالقرب من حدود بوركينا فاسو، ونيكولا تشياتشيو، الذي يعتقد أنه كان سائحا عندما تم القبض عليه، وظهر الاثنان في مقطع فيديو في أبريل نيسان عام 2020.

وعن تفاصيل اختطافه قال سيسي للتلفزيون الرسمي في مالي "لم أتعرض لأي عنف جسدي أو لفظي" وأضاف أنه كان في ما يشبه العزلة الدائمة في الصحراء الكبرى.

ومضى يقول إن الخاطفين طلبوا منه الجلوس للظهور في فيديو لإثبات أنه على قيد الحياة يوم 26 سبتمبر/ أيلول وأنهم أبلغوا الرهائن يوم الاثنين بأنهم سيفرجون عنهم لكن إطلاق سراحهم تأخر بسبب إجراءات أمنية لحماية حياتهم.