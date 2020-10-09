علييف: لن يكون هناك خط تماس جديد في قره باغ... وباكو "ستستعيد الأراضي"

باكو - سبوتنيك. وقال علييف في كلمة للشعب، اليوم الجمعة: "لم يعد هناك خط للتماس. لقد خرقناه. ظلوا يبنون هذا الخط على مدار 30 عاما... لقد قاموا ببناء تعزيزات خرسانية على مدار 30 عاما. لقد اخترقناها. لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا أمام الجندي الأذربيجاني. لقد دمرنا خط التماس، لم يعد له وجود. يقولون إنه سيكون هناك خط تماس جديد، لا لن يكون. سنستعيد الأراضي، عن أي خط تماس تتحدثون؟".
وأضاف علييف أنه لا يتفق مع فرضية أن النزاع في قره باغ لا يٌحل بالوسائل العسكرية، قائلا: "سمع الشعب الأذربيجاني من الوسطاء، رؤساء المنظمات الدولية، أن النزاع في قره باغ ليس له حل عسكري، وأنا قلت بأنني لا أتفق مع هذه الفرضية، وتبين بأنني على حق. لقد جرت المفاوضات لما يقرب من 30 عاما، فهل حدث أي تقدم؟ هل أعادوا لنا سنتيمترا واحدا من أراضينا؟ هل أجبروا المحتلين على مغادرة الأراضي وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي؟ لا. وكيف يجري حل المسألة الآن؟ أليس بالوسائل العسكرية؟ المسألة تُحل بالوسائل العسكرية ثم بعد ذلك بالسياسة".© Sputnik . Alexey Nikolskiy
وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما ويتبادل الجانبان الاتهامات بتأجيج الصراع.
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