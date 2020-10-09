علييف: لن يكون هناك خط تماس جديد في قره باغ... وباكو "ستستعيد الأراضي"

قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إنه لن يكون هناك خط جديد للتماس في قره باغ، وأن باكو "ستستعيد الأراضي المحتلة".

باكو - سبوتنيك. وقال علييف في كلمة للشعب، اليوم الجمعة: "لم يعد هناك خط للتماس. لقد خرقناه. ظلوا يبنون هذا الخط على مدار 30 عاما... لقد قاموا ببناء تعزيزات خرسانية على مدار 30 عاما. لقد اخترقناها. لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا أمام الجندي الأذربيجاني. لقد دمرنا خط التماس، لم يعد له وجود. يقولون إنه سيكون هناك خط تماس جديد، لا لن يكون. سنستعيد الأراضي، عن أي خط تماس تتحدثون؟".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما ويتبادل الجانبان الاتهامات بتأجيج الصراع.