قرار يمنع الرئيس الأوكراني من التحدث باللغة الروسية

وأشارت المحكمة في صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" إلى أن زيلينسكي يتحمل مسؤولية كبيرة، ويؤدي وظائف رئاسية، وبالتالي يجب أن يتحدث في المناسبات الرسمية فقط بلغة الدولة، أي الأوكرانية.

يذكر أن الدعوى ضد زيلينسكي كانت قد رفعت من قبل أحد القوميين، الذي لم يعجبه حقيقة أن الرئيس في عام 2019 أجاب عن أسئلة المشاركين في مؤتمر "آي فورم" باللغة الروسية.

ومن جانبها علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على موقع "فيسبوك" في أيار / مايو 2019، على محاولة تطبيق القانون الأوكراني لحظر اللغة الروسية على الرئيس الجديد للبلاد فلاديمير زيلينسكي.

وأعربت زاخاروفا عن دهشتها لمطالبة النواب المحليين في مدينة لفوف غربي أوكرانيا زيلينسكي بعدم التحدث باللغة الروسية في خطاباته، لأن هذا حسب رأيهم، "خروج عن القانون" وينتهك حقوق المواطن في البلاد.