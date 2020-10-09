وفاة مغني الأوبرا الأرميني المولود في لبنان كيفورك حاجيان على جبهة ناغورني قره باغ... فيديو

لقي مغني الأوبرا الأرميني كيفورك حاجيان مصرعه في معركة في ناغورني قره باغ، يوم الخميس، بحسب الإذاعة الأرمينية "يركير".

ولد حاجيان في عنجر في سهل البقاع، وعاش في أرمينيا حيث كان معروفًا باسم التينور لغناء الأغاني الأرمنية وإقامة الحفلات الموسيقية للجيش.

وبحسب التقرير، كان حاجيان جزءًا من فصيلة متطوعين بقيادة الاتحاد الثوري الأرمني، أو "Dashnak" (الطاشناق)، وهو حزب سياسي قومي أرمني نشط أيضًا في لبنان.

بعد أيام من بدء القتال في 27 سبتمبر/أيلول، ذكرت تقارير متداولة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي السائدة أن مئات الأرمن في الشتات قد سجلوا كمتطوعين للانضمام إلى الخطوط الأمامية.

ومع ذلك، فإن العدد الحالي للمتطوعين اللبنانيين الأرمن المشاركين في الأعمال العدائية غير معروف، وفقًا لشبكات الشتات في بيروت.

وتأتي وفاة حاجيان في وقت تصاعد الصراع بين القوات الأرمنية والأذربيجانية على أراضي ناغورني قره باغ المتنازع عليها.