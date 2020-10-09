غانا تعلق الطرح العام الأول على صندوق استثمارات الذهب

قررت وزارة المال في غانا، اليوم الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول، تعليق الطرح العام الأول على صندوق استثمارات الذهب "أجيابا" في لندن البالغ 500 مليون دولار أمريكي.

وأشارت الوزارة الغانية في بيان نشرته وكالة "رويترز"، إلى أن هذا التعليق سيكون لحين الانتهاء من تقييم المخاطر من قبل مكتب المدعي العام الخاص.

ولم تذكر متى سيتم الانتهاء من التقييم.

وقد تم تعليق الإدراج في القائمة بعد مخاوف أثارها حزب المعارضة الرئيسي في غانا بشأن الشفافية والحوكمة الخاصة بالطرح.