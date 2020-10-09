مسؤول يستبعد عودة ترامب إلى حملته الانتخابية قريبا

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، إنه من المستبعد أن يعود ترامب إلى حملته الانتخابية قبل يوم الاثنين المقبل.

وأشار المسؤول "من المستبعد أن يعود ترامب لمواصلة حملته الانتخابية في عطلة نهاية الأسبوع، ملثما كان يأمل، قد يعود على الأرجح يوم الاثنين".

وكان ترامب، الذي يتعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قد قال مساء أمس الخميس إنه يأمل في عقد تجمعات انتخابية في فلوريدا يوم السبت وفي بنسلفانيا يوم الأحد، لكن مساعدين له قالوا إن الترتيبات لإقامة فعاليات خلال مثل هذه المدة القصيرة جعلتها صعبة التنفيذ.

وفي وقت سابق، الخميس، قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس أكمل مسار علاجه لفيروس كورونا وحالته مستقرة منذ عودته إلى البيت الأبيض ويمكن أن يعود للمشاركة في المناسبات العامة اعتبارا من يوم السبت.

وقال الدكتور شون كونلي في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن ترامب استجاب "بشكل جيد للغاية" للعلاج.

TRUMP ON COVID: "We have incredible cures.." POTUS says he's will get the COVID treatment he was given to "everybody, free of charge. It's going to hospitals, it's starting very soon. The military's gonna be delivering it." pic.twitter.com/rwH8n9Lx4F — Breaking911 (@Breaking911) October 9, 2020

​يشار إلى أن ترامب أعلن الأسبوع الماضي، أنه والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. تم نقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي للعلاج في اليوم التالي وخرج من المستشفى يوم الاثنين.