ترامب: نسعى للحصول على موافقة سريعة لأدوية "ريجينيرون" لعلاج كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيسعى لاستصدار موافقة سريعة على أدوية الأجسام المضادة التي تنتجها شركتا "ريجينيرون" و"إيلي ليلي"، وطرحها في المستشفيات، وذلك بعد تجربته الشخصية في العلاج بها عقب إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح الرئيس الأمريكي، في مقابلة إذاعية، نشرتها "رويترز"، أنه "كان من المحتمل ألا يتمكن من التعافي دون هذه الأدوية التي تلقاها لمحاربة المرض".

يوم الخميس الماضي، أعلن ترامب أنه والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا. وتم نقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي للعلاج في اليوم التالي وخرج من المستشفى يوم الاثنين.

وقبل يوم أمس الخميس، أعلن طبيب البيت الأبيض الدكتور شون كونلي، أن أعراض فيروس كورونا المستجد اختفت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة.

وأوضح كونلي أن الرئيس الأمريكي لم يكن بحاجة "إلى أي أكسجين إضافي ولم يتلق أي أكسجين إضافي منذ دخوله الأول إلى المستشفى"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه كان "خاليًا من الحمى لأكثر من 4 أيام".