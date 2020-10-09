علييف: يجب أن تصبح المبادئ التي وضعتها أمريكا وروسيا وفرنسا أساسا لتسوية النزاع

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن المبادئ التي وضعتها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بشأن قره باغ يجب أن تكون أساسا لتسوية النزاع في المنطقة.

باكو - سبوتنيك. وقال علييف لقناة "سي إن إن": "نحن نؤيد مفاوضات السلام... أذربيجان شريك بناء على طاولة المفاوضات. نعتقد أن المبادئ التي وضعتها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا يجب أن تصبح أساسًا لحل النزاع".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن المشاورات الثلاثية بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا على مستوى وزراء الخارجية ستعقد اليوم في موسكو.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء مشاورات في موسكو، اليوم الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر، بشأن الوضع في ناغورني قره باغ، حسبما أفاد بيان للكرملين.

كما طالب أيضا بإنهاء الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، لأسباب إنسانية من أجل تبادل الجثث والأسرى.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما ويتبادل الجانبان الاتهامات بتأجيج الصراع.