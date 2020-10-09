ترامب يعلن موعد عودته إلى تجمع انتخابي منذ إصابته بكورونا

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول، عن موعد عودة ترامب إلى ممارسة نشاطه الاعتيادي في حملته الانتخابية منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت حملة ترامب في بيان نشرته وكالة "فرانس برس" إن ترامب سيعود يوم الاثنين لأول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكورونا.

وأوضحت أن التجمع الانتخابي الذي سيحضره ترامب سيكون في ولاية فلوريدا.

وأشار المسؤول إلى أن ترامب سيعقد يوم السبت في البيت الأبيض أول لقاء بحضور جمهور منذ خروجه من المستشفى.

وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية قد قال في تصريح لوكالة "رويترز" إنه "من المستبعد أن يعود ترامب لمواصلة حملته الانتخابية في عطلة نهاية الأسبوع، ملثما كان يأمل، قد يعود على الأرجح يوم الاثنين".

وكان ترامب، الذي يتعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قد قال مساء أمس الخميس إنه يأمل في عقد تجمعات انتخابية في فلوريدا يوم السبت وفي بنسلفانيا يوم الأحد، لكن مساعدين له قالوا إن الترتيبات لإقامة فعاليات خلال مثل هذه المدة القصيرة جعلتها صعبة التنفيذ.

وفي وقت سابق، الخميس، قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس أكمل مسار علاجه لفيروس كورونا وحالته مستقرة منذ عودته إلى البيت الأبيض ويمكن أن يعود للمشاركة في المناسبات العامة اعتبارا من يوم السبت.

#عاجل: #ترامب ينظّم الاثنين في فلوريدا أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكوفيد-19 (حملته الانتخابية) #فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) October 9, 2020

​وقال الدكتور شون كونلي في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن ترامب استجاب "بشكل جيد للغاية" للعلاج.

​يشار إلى أن ترامب أعلن الأسبوع الماضي، أنه والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. تم نقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي للعلاج في اليوم التالي وخرج من المستشفى يوم الاثنين.