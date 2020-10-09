ملابسات ما تزال غامضة... مقتل رهينة سويسرية محتجزة في مالي منذ أربعة أعوام

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، وفاة رهينة سويسرية كانت محتجزة في مالي منذ أربعة أعوام.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني "لقد قُتلت على ما يبدو على أيدي خاطفيها أعضاء جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابية قبل نحو شهر".

وأضاف البيان أن ملابسات قتلها ما تزال غامضة، لكنها أوضحت أن السلطات الفرنسية حصلت على المعلومات من رهينة فرنسية أفرج عنها مؤخرا.

Diese Nachricht aus Mali 🇲🇱 macht mich sehr betroffen. Ich verurteile diese grausame Tat. Meine Gedanken sind jetzt bei den Angehörigen. https://t.co/qeGYE3qQhh — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) October 9, 2020

وأشارت الوزارة إلى إن السلطات السويسرية تعاونت مع السلطات في مالي وشركاء دوليين طوال الأعوام الأربعة الماضية لمحاولة إطلاق سراح الرهينة. ولم تذكر الوزارة اسم الرهينة.

من جانبه، ندد وزير الخارجية السويسري إيجناسيو كاسيس بقتل الرهينة في بيان. وقالت الوزارة إنها ستسعى لمعرفة المزيد عن ملابسات قتلها وموقع دفنها.