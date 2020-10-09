أمريكا توقع اتفاقا مع "أسترا زینیكا" لتطوير علاج لـ(كوفيد-19) بالأجسام المضادة

وقعت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، اليوم الجمعة، اتفاقا مع شركة "أسترا زینیكا" لتطوير وتوريد علاج لـ(كوفيد-19) بالأجسام المضادة.

والعلاج مزيج من اثنين من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، مماثلة للأدوية التي تم إعطاؤها للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحسب وكالة "رويترز".

وستوفر الوزارة نحو 486 مليون دولار لـ" أسترا زینیكا " من أجل تجربتين بالمرحلة الثالثة في التجارب السريرية، إضافة إلى مشروع تجريبي للتصنيع على نطاق واسع وتوريد جرعات الدواء في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن شركة "أسترا زينيكا" أوقفت مع جامعة أوكسفورد تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" للاشتباه بتأثيره السلبي على صحة أحد المتطوعين.

ومن غير المعروف إلى الآن طبيعة التأثير الجانبي للقاح، ومع ذلك، تقول المصادر إنه من المتوقع أن يتعافى المتطوع في التجربة. كما أن المدة التي سيستغرقها تعليق التجارب السريرية غير معروفة حتى الآن.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه توقف عن تناول معظم العلاجات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لكنه لا يزال يتناول منشطات "ستيرويد".

وتابع: "لديهم الستيرويد وليس من نوع الستيرويد الثقيل، وسيكون ذلك لفترة أطول قليلا. لكنني تقريبا لا أتناول أي شيء". وأكد الرئيس الأمريكي أنه يشعر بالارتياح بعد العلاج الذي تلقاه.

يوم الخميس الماضي، أعلن ترامب أنه والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. تم نقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي للعلاج في اليوم التالي وخرج من المستشفى يوم الاثنين.