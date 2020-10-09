واشنطن تحث روسيا والصين البدء فورا بمفاوضات بشأن الحد من التسلح

دعا السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح، روبرت وود، خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع السلاح، روسيا والصين إلى البدء فورا في مفاوضات بشأن الحد من التسلح.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال وود خلال الاجتماع: "ينبغي تشجيع دولنا الثلاث على العمل معا من أجل الحد من التسلح الثلاثي".

وأضاف "يتعين على الولايات المتحدة وروسيا والصين دعم مسار مسؤول بشأن الحد من التسلح".

يشار إلى أن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي أن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية، الضغط على روسيا خلال المحادثات حول الحد من التسلح، والتهديدات حول معاهدة ستارت، تقلل فرص إبرام الاتفاقيات.

من جانبها، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، بأن روسيا مستعدة لتمديد معاهدة "ستارت 3" بالشكل الذي تم توقيعها على أساسه من قبل، وأن الكرة الآن في ملعب واشنطن.

وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها باراك أوباما ودميتري مدفيديف في 8 نيسان/أبريل من العام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وينتهي سريانها في 5 شباط/فبراير عام 2021 العام.