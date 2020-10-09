إلغاء المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب المقرر عقدها في 15 أكتوبر

ألغت لجنة المناظرات الرئاسية، اليوم الجمعة، المواجهة المخطط لها الأسبوع المقبل بين الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن شخص مطلع أن اللجنة قررت إلغاء المناظرة المقرر عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الثاني بعد أن قال الرئيس إنه لن يشارك في مناظرة افتراضية.

وقالت الهيئة المنظمة في وقت سابق إنها قد تغير شكل المناظرة الثانية المزمع عقدها في 15 أكتوبر من اجتماع شخصي في ميامي إلى اجتماع افتراضي.

وجاء القرار بعد أن ثبتت إصابة الرئيس وعدة أشخاص في البيت الأبيض بفيروس كورونا.

من جانبه، قال ترامب إنه لن ينضم إلى مناظرة افتراضية، ودعت حملته إلى تأجيل المناظرتين المتبقيتين. ومع ذلك ، اعترضت حملة بايدن على تغيير التواريخ.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي عن موعد عودة ترامب إلى ممارسة نشاطه الاعتيادي في حملته الانتخابية منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت حملة ترامب في بيان إن ترامب سيعود يوم الاثنين لأول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكورونا.

وأمس الخميس، قال طبيب ترامب إن الرئيس أكمل مسار علاجه لفيروس كورونا وحالته مستقرة منذ عودته إلى البيت الأبيض ويمكن أن يعود للمشاركة في المناسبات العامة اعتبارا من يوم السبت.