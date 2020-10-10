اليابان ترسل ثلاث سفن إلى بحر الصين الجنوبي في مناورة ضد الغواصات

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أجرت تدريبات ضد الغواصات في بحر الصين الجنوبي يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول ونشرت ثلاث سفن بينها حاملة طائرات هليكوبتر وغواصة.

وقالت الوزارة في بيان إن الغرض من التدريبات هو "تعزيز قدراتهم التكتيكية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الموقع الجغرافي للتدريبات.

وقال البيان إن السفن الثلاث ستتوقف عند خليج كام رانه في فيتنام خلال عطلة نهاية الأسبوع لتجديد الإمدادات، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق، يوم الجمعة، قال متحدث عسكري صيني إن المدمرة الأمريكية جون مكين دخلت المياه الواقعة حول جزر باراسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث في منشور على حساب وتشات الرسمي "نطالب الولايات المتحدة بالوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الاستفزازية وفرض سيطرة صارمة وقيود على العمليات العسكرية في البحر والجو".

وأضاف المتحدث إن الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية السيادة والأمن الوطنيين بقوة والحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

وعارضت واشنطن منذ فترة طويلة المطالب الصينية الواسعة بشأن بحر الجنوب، وأرسلت السفن الحربية بانتظام عبر الممر المائي الاستراتيجي لإثبات حرية الملاحة هناك.

وتطالب بكين بنسبة 90% من بحر الصين الجنوبي الغني بموارد الطاقة، لكن بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام تطالب أيضًا بأجزاء منه، والتي يمر من خلالها حوالي 3 تريليون دولار من التجارة كل عام.

وبنت بكين قواعد فوق الجزر المرجانية في المنطقة لكنها تقول إن نواياها سلمية. ونمت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشكل متزايد في الآونة الأخيرة بشأن العديد من القضايا، بما في ذلك تعامل الصين مع فيروس كورونا المستجد وتشديد قبضتها على هونغ كونغ.