رئيسة تايوان: أريد إجراء "حوار هادف" مع الصين

قالت رئيسة تايوان تساي إينغ وين اليوم السبت إنها تريد إجراء "حوار هادف" مع الصين التي تطالب بالسيادة على الجزيرة باعتبارها أراضي تابعة لها وتعهدت بالحفاظ على الاستقرار عبر مضيق تايوان حيث تتصاعد التوترات.

وأضافت في كلمة بمناسبة العيد الوطني: "طالما أن سلطات بكين مستعدة لحل الخصومات وتحسين العلاقات عبر المضيق مع الحفاظ على التكافؤ والكرامة فإننا على استعداد للعمل معا لتسهيل الحوار الهادف"، بحسب رويترز.

وتابعت: "الحفاظ على الاستقرار في العلاقات عبر المضيق في مصلحة الجانبين. نحن ملتزمون بتعزيز الاستقرار عبر المضيق لكن هذا ليس شيئًا يمكن أن تتحمله تايوان وحدها فهو مسؤولية مشتركة لكلا الجانبين".

وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترا منذ عام 1949، عندما سيطرت القوات التي يقودها الحزب القومي على تايوان بالقوة، عقب هزيمتهم في الحرب الأهلية بالصين، وتدشين الجمهورية الصينية في الجزيرة.

ولا تعترف بكين باستقلال تايوان، وتعتبر أن الجزيرة جزء من الأراضي الصينية، في حين لا تعترف تايوان بالحكومة الصينية المركزية.