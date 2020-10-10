أذربيجان: أحداث قره باغ لن تؤثر على مستوى التعاون والعلاقات بين باكو وبكين

أعلنت السفارة الأذربيجانية في بكين، اليوم السبت، أن الأحداث الأخيرة في ناغورني قره باغ لن تغير مستوى العلاقات والتعاون بين الصين وأذربيجان.

وقالت البعثة الدبلوماسية لوكالة "سبوتنيك" إن" العلاقات الثنائية بين أذربيجان والصين تشهد خلال السنوات الأخيرة مرحلة تطور ديناميكي في جميع المجالات وتتخللها روح الصداقة التقليدية والتعاون ذات المنفعة والثقة المتبادلة".

وأضافت السفارة في معرض ردها على سؤال حول ما إذا كانت الأحداث الأخيرة في ناغورني قره باغ ستؤثر على التعاون بين البلدين، قائلة: إن" العلاقات المبنية على مثل هذا الأساس المتين لا يمكن أن تخضع لأية تغييرات ، بل على العكس من ذلك ، فهي تخلق شروطا مسبقة لمزيد من التنمية النشطة وتعزيز التعاون في جميع المجالات".

وذكرت السفارة خلال حديثها عن عمق العلاقات بين الصين و أذربيجان" بالدعوة التي وجهت في نيسان من عام 2019 حصريا لرئيس أذربيجان للمشاركة عن دول القوقاز في المنتدى الثاني للتعاون الدولي" حزام واحد ، طريق واحد "، وكذلك الزيارة التي قام بها في سبتمبر من نفس العام رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي زانشو إلى أذربيجان فقط ، على أنها جميعها أمثلة حية على موقف الصين من أذربيجان والمستوى العالي للعلاقات الثنائية ، كما يشير إلى دور ومكانة بلادنا في بناء سياسة الصين الخارجية في جنوب القوقاز ".

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، صباح اليوم السبت، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الثاني.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما ويتبادل الجانبان الاتهامات بتأجيج الصراع.