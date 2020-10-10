حريق في محطة للمترو في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن اندلاع حريق في محطة مترو واقعة غربي العاصمة طهران صباحا دون أن يسفر عن إصابات في الأرواح.

وذكرت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية نقلا عن المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الرسمية في العاصمة، مجتبى خالدي، أن الحريق حصل في الساعة 7.45 صباحا بالتوقيت المحلي في محطة مترو اكباتان.

مشاهده دود در تونل مترو تهران بین ایستگاه اکباتان و ارم سبز ساعت ۷:۴۰ صبح امروز@alborz_iribnews pic.twitter.com/EiIsaft6KQ — alborz_iribnews (@alborz_iribnews) October 10, 2020

وأضاف مجتبى قائلا: إن "الحريق لم يؤد لأضرار في أي قطار ولكنه لم يذكر بشكل فوري سببه".