"سنرد بطريقة لن تتوقعوها".. ترامب يوجه تهديدا قويا إلى إيران

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء أمس الجمعه، رسالة إلى إيران، محذرا إياها من "التلاعب بالولايات المتحدة الأمريكية".

وخلال مقابلة إذاعية مباشرة، قال ترامب، "إذا قامت إيران بالعبث معنا، إذا فعلت شيئًا سيئًا لنا، فسنرد بأشياء لم يتم القيام بها من قبل"، متوقعا أن تبرم إيران اتفاقا نوويا جديدا مع الولايات المتحدة إذا فاز في انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال: "إذا فزت، سيكون لدينا صفقة كبيرة مع إيران في غضون شهر واحد". وأضاف: "وهم يعرفون أنهم إذا فعلوا أي شيء ضدنا، فسوف يدفعون الثمن ألف ضعف".

TRUMP: “If you fuck around with us, if you do something bad to us, we are going to do things to you that have never been done before.” pic.twitter.com/C3TkBlZlhe — Breaking911 (@Breaking911) October 9, 2020

​وكان الرئيس الأمريكي، مؤخرا، قال إن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة سيواجه برد أقوى بـ 1000 مرة. وقال في تغريدات على موقع تويتر: "وفقا لتقارير صحفية تخطط إيران ربما لعملية اغتيال أو هجوم ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القائد الإرهابي قاسم سليماني، والذي تم تنفيذه لتخطيطه لهجوم مستقبلي، وقتل القوات الأمريكية، وزيادة الموت والمعاناة التي تسبب بهما على مدى سنوات عديدة".

فيما وجهت إيران، رسالة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي الأخيرة ضد إيران. واعتبر سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، في هذه الرسالة، تهديدات ترامب انتهاكاً لمبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومنها المادة 2 التي تمنع صراحة التهديد أو استخدام القوة".

وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلت عن مسؤولين حكوميين قولهما إن "النظام الإيراني خطط لمحاولة اغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب أفريقيا منذ الربيع"، مضيفة أن "أنباء المؤامرة تأتي في الوقت الذي تواصل إيران البحث عن طرق للرد على قرار الرئيس دونالد ترامب قتل الجنرال الإيراني القوي قاسم سليماني في وقت سابق من هذا