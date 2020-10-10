الحرس الثوري يكشف عن رغبة الكثير في "النظام الإسرائيلي" في التعاون مع إيران

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إن "هناك الكثير من الشخصيات في النظام الصهيوني لديهم دوافع كثيرة للتعاون مع إيران".

وذكر نائب منسق الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد رضا نقدي أن القوة الأمريكية تتراجع، مؤكدا أن "دولة مثل أمريكا اليوم رسمت كل خط ورمز في أي وقت، ولم تستطع أن تفرض إرادتها"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وقال اللواء نقدي، إن "الولايات المتحدة لم تعد قوة عظمى، لقد قررت مهاجمة كوريا الشمالية وسوريا وحددت موعداً معيناً لكنها فشلت ولم تستطع القيام بذلك، وكانت تريد إبادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ 41 عاما لكنها لن تستطيع، وأرادت الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد منذ 9 سنوات ولكنها فشلت في تنفيذ مخططاتها".

وأضاف أن أمريكا "أرادت أيضا إزالة حزب الله اللبناني منذ 30 عاما ولم تستطع، وأردات محو حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منذ 20 عاماً وحل الحشد الشعبي العراقي منذ 5 سنوات ولكنها فشلت في المشروعين أيضا"، مؤكدا أن "أمريكا لا تستطيع القتال مع قوى صغيرة، فما بالها بمحاربة قوة عظمى مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".