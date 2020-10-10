فيديو يوثق لحظات هجوم مروع على ضابط شرطة أمريكي

ونشرت شرطة لوس أنغلوس الفيديو الذي يظهر الهجوم على الضابط أثناء قيامه بعمله.

وذكرت الشرطة أن الضابط الذي يدعى أنطوني فريمان تعافى من جروحه، وتم القبض على المشتبه به في الهجوم.