صندوق النقد الدولي: أفريقيا بحاجة إلى 1.2 ترليون دولار لمكافحة كورونا

صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، بأن الدول الأفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة 1.2 ترليون دولار حتى 2023 للتغلب على أزمة فيروس كورونا.

وأكدت كريستالينا جورجييفا أن النقص في التمويل يبلغ حاليا 345 مليار دولار، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت جورجييفا إن المنطقة تواجه حاليا فجوة في التمويل لأن التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائي والمؤسسات الدولية تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة بينما لا تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة.

وكانت المؤسسة المالية الدولية قدرت النقص في التمويل بـ44 مليار دولار لسنة 2020 وحدها.

وتابعت جورجييفا أنه لا بد من أن تحشد كل الدول والمؤسسات المزيد لمساعدة أفريقيا على التعامل مع الأزمة.

وأتمت أن الوباء لا يمكن أن يتوقف إذا لم تتم السيطرة عليه في مناطق مثل أفريقيا.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، أعلن عن أكثر من مليون إصابة بالفيروس و23 ألف وفاة سجلت في القارة السمراء.