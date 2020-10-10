اليابان ترسل ثلاث سفن لبحر الصين الجنوبي في تدريب للتصدي للغواصات

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، أن قوة الدفاع الذاتي البحرية أجرت تدريبات للتصدي للغواصات في بحر الصين الجنوبي في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول ونشرت ثلاث سفن شملت حاملة طائرات هليكوبتر وغواصة .

ونقلت وكالة "رويترز" بيان وزارة الدفاع اليابانية والتي قالت فيه إن "الهدف من التدريبات تعزيز القدرات التكتيكية دون إعطاء تفاصيل أخرى بشأن الموقع الجغرافي للتدريبات".

وتطالب الصين بالسيادة على تقريبا كل المياه الغنية بالطاقة في بحر الصين الجنوبي وأقامت مواقع عسكرية على جزر اصطناعية في المنطقة. وتطالب بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام أيضا بالسيادة على أجزاء من البحر.

واتهمت الولايات المتحدة الصين بإضفاء الطابع العسكري على بحر الصين الجنوبي ومحاولة تخويف الدول الآسيوية المجاورة التي قد ترغب في استغلال احتياطيات النفط والغاز الهائلة في المنطقة.