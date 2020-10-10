روحاني: العقوبات الأمريكية الجديدة ظالمة وإرهابية

وجاءت هذه التصريحات على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني نقلتها وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء قال فيها إن لاجدوى من التصرفات الأمريكية المناوئة لإيران، مشيرا إلى أن هذه التصرفات خطأ استراتيجي يرتكبه ترامب بانتهاكه للاتفاق النووي".

ولفت روحاني إلى أن الحكومة الأمريكية تصورت ضمن تحليل خاطئ أن هذا الحظر سيقوض مقاومة الشعب الايراني ويضع العقبات في طريقه إلا أن مرور الوقت دلل على أن هذا التحليل بعيد عن الواقع ولايجدي نفعا.

ونوه روحاني إلى أن الولايات المتحدة منيت بالهزيمة في كل مرة كررت أخطائها الاستراتيجية وكنموذج على ذلك محاولاتها في تفعيل "آلية الزناد". مشيرا إلى أن جميع البلدان ترى ان تصرفات واشنطن تتعارض مع القانون الدولي و"على دعاة حقوق الانسان في الاوساط الدولية إدانة هذه الممارسات المناوئة للانسانية".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مستهدفة 18 بنكا إيرانيا في مسعى لزيادة الحد من إيرادات إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الموانع لا تنطبق على عمليات لتخصيص سلع زراعية أساسية أو أغذية أو أدوية أو أجهزة طبية لإيران، مضيفة أنها تدرك حاجة الشعب الإيراني للسلع الإنسانية.

لكن محللون يقولون إن العقوبات الثانوية قد تجعل البنوك الأوروبية والبنوك الأجنبية الأخرى أكثر ترددا في العمل مع إيران، حتى ولو لتعاملات إنسانية مسموح بها.