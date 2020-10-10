تركيا تصدر بيانا حول وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

أصدرت وزارة الخارجية التركية، بيانا بيان حول وقف إطلاق النار في قره باغ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذه الخطوة ليست بديلا عن التسوية النهائية للنزاع الأذربيجاني الأرمني في المنطقة.

وقالت الخارجية التركية، في بيانها، إن "أذربيجان منحت أرمينيا فرصة أخيرة للانسحاب من الأراضي التي تحتلها"، مؤكدا أن "أذربيجان أظهرت لأرمينيا والعالم أجمع أنها قادرة بإمكانياتها الذاتية على تحرير أراضيها المحتلة".

#عاجل | الخارجية التركية (تعقيباً على وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا): #أذربيجان أعطت فرصة أخيرة من أجل انسحاب #أرمينيا من أراضيها المحتلة — TRT عربي (@TRTArabi) October 10, 2020

وأضافت أن "وقف إطلاق النار المعلن في قره باغ لأسباب إنسانية وتبادل الأسرى وجثامين القتلى يعتبر خطوة أولية مهمة ولكن لا يعد حلا دائما"، مؤكدا أن تركيا منذ البداية تدعم فقط الحلول التي توافق عليها أذربيجان.

#عاجل | الخارجية التركية: #أذربيجان أظهرت لأرمينيا والعالم أجمع أنها قادرة بإمكانياتها الذاتية على تحرير أراضيها المحتلة — TRT عربي (@TRTArabi) October 10, 2020

وبدء سريان وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ المتنازع عليها، فيما أعلنت وزارة دفاع جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا اليوم، أن قواتها تلقت الأوامر بوقف إطلاق النار، بناء على الاتفاق المبرم بين باكو ويريفان أمس في المشاورات التي استضافتها موسكو.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، صباح اليوم، "التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الثاني، بهدف تبادل الأسرى وجثث القتلى بين طرفي النزاع"، ولم يحدد بعد موعد انتهاء سريان الهدنة.