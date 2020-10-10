تزامنا مع بدء الهدنة.. أرمينيا تعلن تعرض أراضيها لهجوم صاروخي وأذربيجان تنفي

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، أن "مدينة كابان جنوب البلاد تعرضت اليوم السبت، لهجوم صاروخي خلف قتلى وجرحى".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، أرتسرون أوفانيسيان، على حسابه في "فيسبوك"، بعد نحو خمس دقائق من بدء سريان الهدنة، إن ضواحي مدينة كابان في جنوب البلاد تعرضت لهجوم صاروخي خلف قتلى وجرحى.

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية شنها أي غارات على كابان، واصفة البيان الأرمني بأنه "كذب واستفزاز جديد".

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء سريان وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ المتنازع عليها، فيما أعلنت وزارة دفاع جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا اليوم السبت أن قواتها تلقت الأوامر بوقف إطلاق النار، بناء على الاتفاق المبرم بين باكو ويريفان أمس في المشاورات التي استضافتها موسكو.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، صباح اليوم، "التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الثاني، بهدف تبادل الأسرى وجثث القتلى بين طرفي النزاع"، ولم يحدد بعد موعد انتهاء سريان الهدنة.