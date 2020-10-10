روحاني يعلن تغريم كل من لا يرتدي الكمامات في طهران

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، أنه سيتم تطبيق قرار بفرض غرامات مالية على الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية في العاصمة طهران.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن روحاني قوله "تغريم كل من من لا يرتدي الكماكة الطبية في طهران"، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان روحاني أعلن، قبل أيام، أنه سيتم تنفيذ مشروع الزامية ارتداء الكمامة خارج المنزل في طهران، بدءا من اليوم السبت، وقال إنه ربما سيتم تطبيقه في سائر المحافظات لاحقا.

وقال الرئيس روحاني "إننا لا نريد فرض قيود صارمة على المواطنين لكننا مضطرون لهذا الامر، إذ لا سبيل أمامنا في الظروف الراهنة سوى فرض مثل هذه القيود. نعلم أن تعطيل بعض الأعمال والانشطة لفترة أسبوع أو أقل او أكثر سيسبب متاعب للمواطنين لكننا لا سبيل أمامنا سوى ذلك".