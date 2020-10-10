يحق للمرأة الترشح.. مشاورات في إيران حول الانتخابات الرئاسية

يجري مجلس صيانة الدستور في إيران مشاورات مع وزارة الداخلية حول الانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد.

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس كدخدائي، اليوم السبت، عن بدء المشاورات بين مجلس صيانة الدستور الإيراني ووزارة الداخلية حول الانتخابات الرئاسية القادمة.

وفي مؤتمر صحفي عقده كدخدائي اليوم، نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أشار المتحدث إلى احتمال أن يستشير مجلس الشورى الإسلامي مجلس صيانة الدستور، مبينا أنه "لا يعني ذلك أننا يمكننا تقديم مشروع بهذا الصدد بل إن مسؤولية أي مشروع هي على عاتق نواب مجلس الشورى".

ونوه المتحدث إلى أن القانون الحالي الناظم للانتخابات الرئاسية في إيران وضع شروطا متعددة حول التقدم بالترشيح، "إلا أن مجلس الشورى يسعى لتغيير الشروط من الكمية إلى النوعية"، بحسب المصدر.

وأكد المتحدث، حول إمكانية ترشح المرأة للانتخابات الرئاسية في البلاد، أنه "لا مانع في ترشح السيدات للانتخابات الرئاسية وينبغي حل القضايا الأخرى ذات الصلة تدريجيا".

وشدد المتحدث أن مجلس صيانة الدستور سيعلن عن أي تغيير يحصل في مسار إجراء العملية الانتخابية في حال تم إقراره في المحادثات الجارية بين مجلس صيانة الدستور والداخلية الإيرانية.