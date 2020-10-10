موسكو: روحاني يعرب لبوتين عن دعم إيران لوقف إطلاق النار في قره باغ

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعم إيران لوقف إطلاق النار في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين" في بيان اليوم السبت:

"أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي بالرئيس بوتين عن دعمه للاتفاقات التي تم التوصل إليها في أعقاب المشاورات الثلاثية لوزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا بشأن وقف إطلاق النار في قره باغ للأغراض الإنسانية، وكذلك بشأن إطلاق مفاوضات موضوعية من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى تسوية سلمية".

من ناحية أخرى، أفاد بيان الكرملين بأنه "ناقش الزعيمان أيضا التعاون الثنائي في مكافحة انتشار "كوفيد-19" والتعاون المحتمل فيما يتعلق باللقاح الروسي المطور سبوتنيك في".

وبدأ سريان وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ المتنازع عليها، فيما أعلنت وزارة دفاع جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا اليوم، أن قواتها تلقت الأوامر بوقف إطلاق النار، بناء على الاتفاق المبرم بين باكو ويريفان، أمس، في المشاورات التي استضافتها موسكو.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم، "التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الأول، بهدف تبادل الأسرى وجثث القتلى بين طرفي النزاع"، ولم يحدد بعد موعد انتهاء سريان الهدنة.