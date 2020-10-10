تلفزيون كوريا الشمالية يبث عرضا عسكريا في بيونغ يانغ

بدأ التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية بث لقطات، اليوم السبت، لعرض عسكري ذكرت السلطات الكورية الجنوبية أنه أقيم في وقت مبكر من صباح اليوم.

وكان من المتوقع على نطاق واسع إقامة ذلك العرض العسكري الذي تابعه عن كثب محللون ومسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بحثا عن دلائل على صواريخ باليستية جديدة بعيدة المدى لم تكشف عنها كوريا الشمالية في عرض عام منذ أوائل 2018، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية قالت، في وقت سابق، إن بيونغ يانغ أظهرت إشارات تدل على الاستعداد للكشف عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، خلال العرض العسكري، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم.

وذكرت الوكالة أنه خلال مراجعة برلمانية، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، إنه من المتوقع أن يقوم الشمال بتعبئة أسلحة استراتيجية في استعراض للقوة، وأشارت وزارة الوحدة إلى أن العرض المحتمل للأسلحة المطورة حديثا سيهدف إلى تعزيز الوحدة الداخلية وسط الصعوبات الاقتصادية.