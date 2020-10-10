الكشف عن أعراض جديدة لفيروس "كورونا"

ذكر تقرير، أعده علماء بريطانيون، أن آلام العضلات والتعب والبثور على الساقين قد تشير إلى الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

ونقلت صحيفة "ديلي ميلي" أن الأعراض يمكن أن تظهر بطرق مختلفة اعتمادًا على عمر المصاب وحالته الصحية والخصائص التي يتمتع بها جسمه.

وقرت وزارة الصحة البريطانية عدم إضافة الأعراض الجديدة إلى قائمة مؤشرات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، حتى لا تزيد الضغط على مراكز الاختبار.

ويشار إلى أن بريطانيا الآن تعترف بثلاثة أعراض بشكل رسمي، وهي الحمى الشديدة والسعال لفترات طويلة وفقدان أو تغير حاسة الشم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" في البلاد بلغ 13864 حالة، ووفاة 87 شخصاً.

ومنذ بداية الوباء، تأكدت إصابة 575679 شخصاً بفيروس "كورونا" في البلاد، ووفاة 42679.

وشهدت المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة، زيادة في عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19". وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، عن سلسلة من القيود الجديدة التي تهدف إلى مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، وإنه إذا لم تساعد في احتواء انتشار الفيروس، فإن الحكومة لا تستبعد إدخال إغلاق جديد.