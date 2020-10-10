القبض على عناصر على صلة بمحاولة استهداف نائب الرئيس الأفغاني

قالت سلطات الأمن في أفغانستان إنها ألقت القبض على عدد من عناصر "داعش" وشبكة "حقاني"، حليف طالبان، على صلة بالهجوم الذي استهدف نائب رئيس الجمهورية أوائل الشهر الماضي.

ارتفع عدد القتلى في الهجوم الذي استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، إلى 10 أشخاص، وجرح أكثر من 10 آخرين.

ووقع الانفجار، في ميدان تيماني في كابول. وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" إن القنبلة انفجرت على طريق موكب نائب الرئيس، ومن بين الضحايا حراس صالح. وقد أعلن في وقت سابق عن مصرع شخصين وإصابة سبعة آخرين.

واكد مكتب نائب الرئيس الهجوم على موكبه، وقال ابنه عباد، على تويتر إنه كان برفقة والده وقت الهجوم مؤكدا أن والده في صحة جيدة.

نائب الرئيس الأفغاني نفسه، قال في رسالة فيديو إنه أصيب بجروح طفيفة في يديه ووجهه، مشيرا إلى إصابة حراسه، وأصدر ممثلو حركة طالبان المتشددة بيانا نفوا فيه علاقتهم بالحادث.