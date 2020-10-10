زعيم كوريا الشمالية يكشف لأول مرة سبب خلو بلاده من فيروس "كورونا"

علق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم السبت، لأول مرة على عدم إصابة أي مواطن في بلاده بفيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة أكثر من مليون شخص وإصابة ما يزيد عن 37 مليونا آخرين في العالم.

وعبر كيم جونغ أون، خلال خطاب بثه التلفزيون الكوري الشمالي أثناء عرض عسكري ضخم في العاصمة بيونغ يانغ، عن فخره بـ"عدم إصابة أي مواطن" في بلاده بفيروس كورونا، مؤكدا أن الاشتراكية هي سبب الوقاية من كوفيد-19"، وذلك حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

كما أعرب زعيم كوريا الشمالية عن أمنيته لكوريا الجنوبية بالتعافي السريع من فيروس كورونا.

وكانت وسائل إعلام رسمية في كوريا الجنوبية، قالت في أغسطس/آب الماضي، إن الحزب الحاكم في كوريا الشمالية سلم مساعدات خاصة من الغذاء والمستلزمات الطبية للسكان في بلدة كايسونغ بالقرب من الحدود الجنوبية.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي، بعدها حالة الطوارئ وفرض الإغلاق على المدينة الحدودية الصغيرة الشهر الماضي، بعد أن عاد إليها شخص كان قد هرب إلى كوريا الجنوبية في 2017 وظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.