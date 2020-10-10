ماليزيا تحتجز 60 صينيا وست سفن بتهمة التعدي على مياهها الإقليمية

احتجزت ماليزيا، اليوم السبت، 60 صينيا وست سفن صيد مسجلة في الصين بتهمة التعدي على المياه الإقليمية الماليزية.

وأبلغت ماليزيا عن 89 واقعة انتهاك من قبل خفر السواحل وسفن البحرية الصينية بين عامي 2016 و2019 وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن مطالبات بكين بالسيادة على معظم أنحاء بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد والذي يعد أيضا طريقا رئيسيا للتجارة، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت وكالة الإنفاذ البحري الماليزية أنه جرى احتجاز سفن الصيد وطواقمها في عملية قبالة ساحل ولاية جوهور الجنوبية، أمس الجمعة.

وقال محمد ذو الفضل نايان المدير الإقليمي للوكالة في بيان "كشف المزيد من التفتيش أن جميع السفن المسجلة في تشنهوانغداو بالصين كان يقودها ستة قباطنة و54 من أفراد الطاقم من الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و60 عاما".

وقالت الوكالة إن السفن التي لم تكن تحمل شحنات عند احتجازها يُعتقد أنها كانت في طريقها إلى موريتانيا لكنها اضطرت للتوقف بسبب بعض الأعطال.

وفي وقت سابق من هذا العام، أمضت سفينة أبحاث صينية شهرا في مسح المنطقة الاقتصادية الخالصة لماليزيا وسط مواجهة مع سفينة ماليزية للتنقيب عن النفط بالقرب من المياه المتنازع عليها.