بومبيو: الصين نشرت 60 ألف جندي على حدودها مع الهند

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن نشر الصين نحو 60 ألف جندي على الحدود الشمالية للهند.

وقال بومبيو لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الهنود يرون 60 ألف جندي صيني على حدودهم الشمالية".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن كل واحدة من الديمقراطيات الثلاث الرئيسية في المحيطين الهندي والهادئ (الهند وأستراليا واليابان) إلى جانب الولايات المتحدة، تتعرض لتهديد من الحزب الشيوعي الصيني.

وعلى صعيد آخر، انتقد بومبيو استجابة الصين لوباء فيروس كورونا، والبنية التحتية للاتصالات.

وأكمل وزير الخارجية الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب تعهد "بأخذ التهديد من الرئيس الصيني شي جينبينغ والحزب الشيوعي الصيني بجدية، ولن نسمح لهم بعد الآن بالمضي قدما دون تكلفة، وفرض رؤيتهم للمستقبل على الغرب".

وانتقدت إدارة ترمب بكين في كثير من الموضوعات من السياسة التجارية إلى فيروس كورونا، بينما تتزايد مخاوف الهند من النفوذ الاقتصادي والعسكري الصيني في جنوب آسيا.