تركيا تؤكد دعمها للقرارات التي تقبل بها أذربيجان فقط

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، دعم بلاده للقرارات التي تقبل بها أذربيجان في المفاوضات التي تتعلق بالهدنة الإنسانية بين أرمينيا وأذربيجان في الصراع حول قره باغ.

وشدد وزير الخارجية التركي في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، تناول مباحثات التهدئة بين أذربيجان وأرمينيا، موقف بلاده الداعم لأذربيجان.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، قال تشاووش أوغلو إن "تركيا لن تدعم إلا القرارات التي تقبل بها أذربيجان".

وأصدرت وزارة الخارجية التركية، بيانا حول وقف إطلاق النار في قره باغ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ليست بديلا عن التسوية النهائية للنزاع الأذربيجاني الأرميني في المنطقة.

وقالت الخارجية التركية، في بيانها، إن "أذربيجان منحت أرمينيا فرصة أخيرة للانسحاب من الأراضي التي تحتلها"، مؤكدا أن "أذربيجان أظهرت لأرمينيا والعالم أجمع أنها قادرة بإمكانياتها الذاتية على تحرير أراضيها المحتلة".

وأضافت أن "وقف إطلاق النار المعلن في قره باغ لأسباب إنسانية وتبادل الأسرى وجثامين القتلى يعتبر خطوة أولية مهمة ولكن لا يعد حلا دائما"، مؤكدة أن تركيا منذ البداية تدعم فقط الحلول التي توافق عليها أذربيجان.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ المتنازع عليها، فيما أعلنت وزارة دفاع جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا اليوم، أن قواتها تلقت الأوامر بوقف إطلاق النار، بناء على الاتفاق المبرم بين باكو ويريفان، أمس، في المشاورات التي استضافتها موسكو.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم، "التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الأول، بهدف تبادل الأسرى وجثث القتلى بين طرفي النزاع"، ولم يحدد بعد موعد انتهاء سريان الهدنة.