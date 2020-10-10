تركيا تؤكد دعمها للقرارات التي تقبل بها أذربيجان فقط

وشدد وزير الخارجية التركي في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، تناول مباحثات التهدئة بين أذربيجان وأرمينيا، موقف بلاده الداعم لأذربيجان.
وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، قال تشاووش أوغلو إن "تركيا لن تدعم إلا القرارات التي تقبل بها أذربيجان".
وأصدرت وزارة الخارجية التركية، بيانا حول وقف إطلاق النار في قره باغ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ليست بديلا عن التسوية النهائية للنزاع الأذربيجاني الأرميني في المنطقة.
وقالت الخارجية التركية، في بيانها، إن "أذربيجان منحت أرمينيا فرصة أخيرة للانسحاب من الأراضي التي تحتلها"، مؤكدا أن "أذربيجان أظهرت لأرمينيا والعالم أجمع أنها قادرة بإمكانياتها الذاتية على تحرير أراضيها المحتلة".
وبدأ سريان وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ المتنازع عليها، فيما أعلنت وزارة دفاع جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا اليوم، أن قواتها تلقت الأوامر بوقف إطلاق النار، بناء على الاتفاق المبرم بين باكو ويريفان، أمس، في المشاورات التي استضافتها موسكو.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم، "التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الأول، بهدف تبادل الأسرى وجثث القتلى بين طرفي النزاع"، ولم يحدد بعد موعد انتهاء سريان الهدنة.
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