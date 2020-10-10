كوريا الشمالية تفاجئ العالم وتعرض صاروخا باليستيا "لم يسبق له مثيل"

عرضت كوريا الشمالية، اليوم السبت، ما وصفه محللون بـ"صاروخ باليستي جديد عابر للقارات لم يسبق له مثيل"، في عرض عسكري بالعاصمة بيونغ يانغ.

وأظهرت لقطات معدلة بثها التلفزيون الحكومي صاروخا باليستيا عابرا للقارات على عربة نقل بها 22 عجلة على الأقل، أكبر من أي شيء عرضته الدولة المسلحة نوويا في السابق، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وتعتبر هذه المرة الأولى منذ عام 2018 التي تعرض فيها كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات في عرض عسكري.

وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أونغ، قال إن بلاده سوف تستمر في تقوية جيشها، وذلك خلال عرض عسكري، أقيم اليوم. وذكر كيم أن القوة العسكرية لكوريا الشمالية لا توجه لأي شخص، مؤكدا أنه سوف يستمر في بناء قدرة دفاعية ذاتية. وتابع "كوريا الشمالية عازمة على مواجهة أي تهديدات".

وبدأ التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية في بث لقطات، اليوم السبت، لعرض عسكري ذكرت السلطات الكورية الجنوبية أنه أقيم في وقت مبكر من صباح اليوم.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية قالت، في وقت سابق، إن بيونغ يانغ أظهرت إشارات تدل على الاستعداد للكشف عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، خلال العرض العسكري، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم.