ظريف يجري محادثات مع نظيره الصيني حول التعاون الثنائي

التقى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، بنظيره الصيني، وانغ يي، في مقاطعة يون نان الصينية.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن ظريف بحث مع الوزير الصيني سبل تطوير التعاون الثنائي وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الوكالة أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، كان ضمن الوفد المرافق لظريف.

وكان السفير الصيني في طهران، تشانغ هوا، قد أعلن الأسبوع الماضي أن وزير الخارجية الإيراني سيقوم بزيارة إلى الصين.

كما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن ظريف سيزور الصين الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره الصيني لتبادل وجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وقال المتحدث، بحسب الوكالة، إن الصين وإيران متفقتان في الرأي في مجالات مهمة مثل مواجهة سياسة التفرد والتدخلات الأمريكية في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.