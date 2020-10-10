إلقاء القبض على النائب السابق لوزير الداخلية في قرغيزستان

أفادت الدائرة الصحفية للجنة الدولة للأمن القومي أن نائب وزير الداخلية السابق لقيرغيزستان، كورسان أسانوف، اعتقل بسبب تنظيمه أعمال شغب جماعية في بيشكيك.

وجاء في بيان للدائرة الصحفية "نفذت لجنة الدولة للأمن القومي بالتعاون مع وزارة الشؤون الداخلية في قيرغيزستان، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عملية اعتقال أحد المشاركين النشطين في تنظيم أعمال شغب جماعية في مدينة بيشكيك وهو كورسان أسانوف".

وأشارت لجنة الدولة للأمن القومي إلى أنه "في الوقت الحالي، تواصل مجموعة التحقيق والتنفيذ المشتركة بين الإدارات إجراءات التحقيق والعمليات المناسبة بهدف تحديد واعتقال المتواطئين الآخرين في هذه الجريمة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس القرغيزي، سورونباي جيينبيكوف، حالة الطوارئ في العاصمة بيشكيك اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء الأمس المصادف 9 تشرين الأول/أكتوبر حتى الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة المصادف 21 تشرين الأول/أكتوبر.

وذكر بأن إعلان حالة الطوارئ بسبب ما شهدته العاصمة من الاضطرابات الجماعية والعنف والتهديد لحياة المواطنين وصحتهم وأمنهم، وبهدف تسريع تحقيق استقرار الوضع السياسي – الاجتماعي في البلاد.

وشهدت قرغيزستان في 4 تشرين الأول/ أكتوبر انتخابات برلمانية تقدم 16 حزباً لشغل مقاعد في برلمان البلاد بنسبة مشاركة 56.5 بالمئة ووفقا للنتائج الأولية بعد فرز أوراق التصويت في 98 في المئة من مراكز الاقتراع، إلى أن هناك أربعة أحزاب قد دخلت البرلمان، كما يلي: "بيريمديك" (الوحدة) بنسبة 24.52 في المئة من الأصوات و"ميكينيم قيرغيزستان" (قيرغيزستان الحبيبة) بنسبة 23.89 في المئة، و" قيرغيزستان" بنسبة 8.73 بالمئة و" بوتون قيرغيزستان "(" قيرغيزستان المتحدة") بنسبة 7.11 في المئة. ولم تجتاز بقية الأحزاب حاجز الـ7 في المئة.